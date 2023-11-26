Русская армия начала активно применять на фронте кассетные снаряды РБК-500. В обществе появилась эйфория по поводу скорой победы и окончания СВО.
Россия рискует попасть в ловушку в зоне СВО. Пора одуматься
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Meerflieger
"...военными победами нельзя считать количество уничтоженных солдат..." военный волонтёр Алексей Живов(с) Пипец... Какой-то "военный волонтёр" против военного профессионала Хельмута Мольтке, (генерал-фельдмаршала, кстати) "... Целью любой операции должна быть не территория, а армия противника. Кончится армия — территория придет сама собой..."(с) Действительно, пора одуматься... И вышеупомянутому волонтёру и Царьграду, оного волонтёра цитирующему...
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15 час.
ЗК
Захар Князев
Никто о победе не говорит, до неё ещё далеко, а вот о локальных успехов надо говорить, а не принимать позу страуса!!!
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Статья ни о чём, автор воду в ступе толчет, только и всего.
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8 час.
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