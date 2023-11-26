Царьград
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Царьград

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Россия рискует попасть в ловушку в зоне СВО. Пора одуматься

Россия рискует попасть в ловушку в зоне СВО. Пора одуматься

Русская армия начала активно применять на фронте кассетные снаряды РБК-500. В обществе появилась эйфория по поводу скорой победы и окончания СВО.

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Meerflieger
&quot;...военными победами нельзя считать количество уничтоженных солдат...&quot; военный волонтёр Алексей Живов(с)    Пипец... Какой-то &quot;военный волонтёр&quot; против военного профессионала Хельмута Мольтке, (генерал-фельдмаршала, кстати) &quot;... Целью любой операции должна быть не территория, а армия противника. Кончится армия — территория придет сама собой...&quot;(с)   Действительно, пора одуматься... И вышеупомянутому волонтёру и Царьграду, оного волонтёра цитирующему...
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ЗК
Захар Князев
Никто о победе не говорит, до неё ещё далеко, а вот о локальных успехов надо говорить, а не принимать позу страуса!!!
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ИМ
Ильдус Мамлеев
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