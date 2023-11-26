Россия рискует попасть в ловушку в зоне СВО. Пора одуматься

Meerflieger "...военными победами нельзя считать количество уничтоженных солдат..." военный волонтёр Алексей Живов(с) Пипец... Какой-то "военный волонтёр" против военного профессионала Хельмута Мольтке, (генерал-фельдмаршала, кстати) "... Целью любой операции должна быть не территория, а армия противника. Кончится армия — территория придет сама собой..."(с) Действительно, пора одуматься... И вышеупомянутому волонтёру и Царьграду, оного волонтёра цитирующему...

ЗК Захар Князев Никто о победе не говорит, до неё ещё далеко, а вот о локальных успехов надо говорить, а не принимать позу страуса!!!