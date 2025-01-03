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УД Логроньес – Атлетик – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Испании, 4 января 2025

УД Логроньес – Атлетик – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Испании, 4 января 2025

В субботу, 4 января, сыграют УД Логроньес и Атлетик в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу. ➡️ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.

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