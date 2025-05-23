В Совфеде прокомментировали заявление Залужного о границах Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Признание экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к былым границам стало серьезным политическим прорывом в осознании происходящего на Украине, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного … .