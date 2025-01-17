На видео, как сообщается, поражение БПЛА ВС РФ бронетранспортёра БТР-3 Вооруженных сил Украины на Курском направлении.
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На видео, как сообщается, поражение БПЛА ВС РФ бронетранспортёра БТР-3 Вооруженных сил Украины на Курском направлении.
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