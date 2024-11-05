Военный конструктор "Механик": и один в поле воин?

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, конструктор военного оружия, пулеметчик-разведчик 150-й мотострелковой дивизии Иван Порядин с позывным-"Механик" заявил, что начальники в больших погонах угрожают его избить, посадить в БМВ и сделать штурмовиком.
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