Военный конструктор "Механик": и один в поле воин?

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, конструктор военного оружия, пулеметчик-разведчик 150-й мотострелковой дивизии Иван Порядин с позывным-"Механик" заявил, что начальники в больших погонах угрожают его избить, посадить в БМВ и сделать штурмовиком.