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Происшествия

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Осторожно, мошенники и вредные привычки: ветераны ОВД Пригородного района Северной Осетии провели урок безопасности для кадетов Камбилеевской школы

Сотрудники отдела по работе с личным составом и ветераны ОМВД России по Пригородному району Северной Осетии побывали в Камбилеевской средней школе.

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