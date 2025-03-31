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До 40 лет - молодость, в 45 – опять ягодки: Мурашко поддержал повышение возраста молодости

До 40 лет - молодость, в 45 – опять ягодки: Мурашко поддержал повышение возраста молодости

Так, по информации РИА Новости, министр здравоохранения России Михаил Мурашко позитивно отнесся к такому предложению и в нашей стране.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Для начала утвердят повышение возраста молодости, а следом и повышение пенсионного возраста с 75 лет... Власть ни чего просто так не делает. Проанализируйте сами. Сначала оформление квартир в собственность, сколько было радости, хотя при приватизации жилья власти должны были сделать их ремонт, особенно в аварийном жилье. А дальше понеслось, ремонт, содержание, счетчики, капремонт, содержание территории, заказ транспорта при крупногабаритном мусоре( телек, холодильник, мебель и т.д.). А дальше больше проверка газа и оплата за счет хозяев, за двери, лоджии и балконы и т.д штрафы и все что может взбрести в головы нашим политикам и чиновникам. И это не предел. Посмотрите что творится со штрафами и изменений в собственниками автотранспорта, полный беспредел. Л.Н. Толстого &quot;война и мир&quot; просто отдыхает с количеством введений не в год, а день изменений, введение и т.д., а что идет с садово огородными, дачами участками, такой же политико чиновничьей беспредел, осталось в экологически целях за пукание ввести экологически штраф... М поверьте все идет к тому, что народ будет отказываться от автомобилей, есть альтернатива общественный транспорт, прокат,кардшаринг, да и электровелосипеды, самокаты и т.д. Хотя не удивлюсь, с падением спроса на автомобили эти штрафы перенесут на все остальные транспортные средства и даже на педальные детские автомашины. Спрос на квартиры будет падать, при таких требованиях проще снимать жилье, чем его приобретать, содержать, да с такой  &quot;дешевой&quot; ипотекой. Также и с дачами и т.д. Власти в России формируют, устанавливаю планы не на содействие населению, а штрафовать за все ради наполнения бюджета...
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