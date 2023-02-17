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Микель Артета: «Арсенал» сталкивался с низким блоком 16 раз и выиграл многие из этих матчей. Но сейчас наша эффективность в штрафной не так высока»

Микель Артета не согласен, что соперники поняли, как играть против «Арсенала». «Сколько раз мы играли против низкого оборонительного блока в этом сезоне? Мы шестнадцать раз сталкивались с низким блоком.

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