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Далекие 80-е и Лихие 90-е: 16 суровых снимков о моде, которые заставят посмеяться от души

Далекие 80-е и Лихие 90-е: 16 суровых снимков о моде, которые заставят посмеяться от души

Суровая мода 90-ых. Те, чья молодость пришлась на на 80-е и 90-е, обязательно вспомнят эти модные тренды: олимпийку можно было носить с классическим брюками, на тренировку ходить в блестящем трико, а косметикой уж если пользовались, то по максимуму.

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