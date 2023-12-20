Особенности Холодной Луны, последнего полнолуния 2023 года Алёна ЮрьеваПолнолуние, ожидаемое 27 декабря 2023 года, приходит в знаке Рака, вдохновляя на интроспекцию, изменения и глубокое семейное соединение.
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