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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Особенности Холодной Луны, последнего полнолуния 2023 года

Особенности Холодной Луны, последнего полнолуния 2023 года

Особенности Холодной Луны, последнего полнолуния 2023 года Алёна ЮрьеваПолнолуние, ожидаемое 27 декабря 2023 года, приходит в знаке Рака, вдохновляя на интроспекцию, изменения и глубокое семейное соединение.

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