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Городской Голова Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днём города

Городской Голова Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днём города

Городской Голова Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днём города. "С днём рождения, любимая Калуга! С праздником, калужане! Сторожевая застава, крепость для защиты Московского государства, купеческий город, крупный транспортный узел и производственный центр.

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