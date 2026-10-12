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Земля

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Почему хорошая инвестиционная квартира почти всегда плохо выглядит на просмотре

Почему хорошая инвестиционная квартира почти всегда плохо выглядит на просмотре

Когда речь заходит о вложениях в недвижимость, у большинства людей в голове складывается одна и та же картинка: светлая квартира с аккуратным ремонтом, приятный запах свежей краски, идеально ровные стены и ощущение, что можно заехать хоть завтра.

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