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24 часа Ле-Мана. «Феррари» Шварцмана опережает «Порше» №5 и «Тойоту» №8 после 7 часов, у обеих «Альпин» сломались моторы

«Феррари» возглавляет гонку «24 часа Ле-Мана» после семи часов борьбы. Лидером остается клиентский гиперкар №83 команды «АФ Корсе» под управлением Роберта Кубицы, напарника Роберта Шварцмана.

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