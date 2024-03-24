Минздрав: 32 пострадавших в теракте в "Крокусе" выписаны из больниц

Известия/Эдуард Корниенко Из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 пациента, пострадавших во время нападения на "Крокус Сити Холл", сообщили в воскресенье, 24 марта в пресс-службе Минздрава РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии