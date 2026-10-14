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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воробьев о Подколзине в звене с Макдэвидом и Дразайтлем: «Если им не нравится с тобой играть, то начнут фыркать, но Василий им подходит. Очень правильный парень, много работает»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением об игре нападающего « Эдмонтона » Василия Подколзина в звене с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем .

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