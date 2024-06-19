«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого потерял лидерство в чемпионате Китая в последний день первого круга

В китайской лиге все команды провели по 15 матчей из 30. Турнирную таблицу возглавил «Шанхай Порт». Первый круг завершился пропущенным матчем 7-го тура: «Порт» в гостях обыграл аутсайдера «Мейчжоу» со счетом 2:1 и вытеснил с 1-го места в чемпионате земляков из «Шанхай Шеньхуа», которыми с этого сезона руководит российский тренер Леонид Слуцкий.