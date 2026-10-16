Дефицит внешней торговли еврозоны в августе достиг рекордных 16,1 млрд евро с начала 2023 года. Экспорт вырос на 9,9%, но импорт увеличился на 16,7%.
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