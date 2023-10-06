Профессор Межевич: сегодня Нобелевская премия мира стала конъюнктурным сговором

Нобелевский комитет в Осло 6 октября объявит, кого посчитали достойным премии мира в этом году. Однако истинных миротворцев организаторы не собираются искать: уже в 70-х годах прошлого века эти золотые медали превратилась в инструмент манипуляций политиков.
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