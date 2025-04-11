Космонавтам создали VR-очки для «присутствия» на религиозных службах

Космонавтам разработали VR-очки, позволяющие виртуально присутствовать на религиозных службах. Об этом рассказал врач-психолог, заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Рюмин.
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