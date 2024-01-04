Потапова стала четвертьфиналисткой турнира в Брисбене

Анастасия Потапова обыграла Веронику Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене. В Брисбене завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Анастасия Потапова встречалась с Вероникой Кудерметовой.