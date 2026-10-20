AdIndex выступит информационным партнером мероприятия. Программа мероприятия охватит ключевые сегменты современного рынка: от производства видеоконтента и диджитал-коммуникаций до SMM и комплексных PR-стратегий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МС Обновления кабине...
- Ozon повысил коми...
- СЗ Как брендам звуча...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым