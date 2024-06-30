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Новости Липецка

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В Липецкой области сократился ввод индивидуального жилья

В Липецкой области сократился ввод индивидуального жилья

Липецкстат подвел итоги жилищного строительства в регионе за январь-апрель 2024 года. Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил 36,4 млрд рублей, или 161,8% к аналогичному уровню 2023-го.

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