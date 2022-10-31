Посол Украины в Израиле заявил, что постоянно в контакте с властями США для убеждения израильских властей начать оказание военно-технической помощи

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил о том, что он находится в постоянном контракте с израильскими властями и обсуждает вопросы возможных поставок военной помощи.
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