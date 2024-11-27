Кампанию «Чистый спорт» поддержали главы нескольких регионов РФ

Кампанию под лозунгом «Чистый спорт» уже поддержали главы нескольких регионов, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время пресс-конференции, которая проводилась в режиме онлайн 26 ноября в соцсети «ВКонтакте».