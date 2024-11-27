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Кампанию «Чистый спорт» поддержали главы нескольких регионов РФ

Кампанию «Чистый спорт» поддержали главы нескольких регионов РФ

Кампанию под лозунгом «Чистый спорт» уже поддержали главы нескольких регионов, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время пресс-конференции, которая проводилась в режиме онлайн 26 ноября в соцсети «ВКонтакте».

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