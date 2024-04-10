Факт: 80% СО2 выбрасывают в атмосферу 57 крупных компаний

Мир быстро и уверенно движется к экологической катастрофе глобального масштаба. Планета все больше устает от неразумных действий людей, которые не только не хотят снижать количество токсичных выбросов и парниковых газов, но и стремительно наращивают … .
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