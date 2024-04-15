Пушки с нарезным стволом тоже могут стрелять кумулятивными снарядами

Высокоскоростное вращение кумулятивного снаряда крайне негативно сказывается на его бронепробиваемости – факт, который породил широко распространённый миф о том, что стрельба боеприпасами данного типа из пушек с нарезным стволом как минимум малоэффективна, а то и вовсе бесполезна.