Пушки с нарезным стволом тоже могут стрелять кумулятивными снарядами

Высокоскоростное вращение кумулятивного снаряда крайне негативно сказывается на его бронепробиваемости – факт, который породил широко распространённый миф о том, что стрельба боеприпасами данного типа из пушек с нарезным стволом как минимум малоэффективна, а то и вовсе бесполезна.
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