Судебные приставы РФ за полгода взыскали долги на 490 млрд руб

Юрий Сидоров

Браво ФССП. Кто бы сомневался?! Народ,не видитесь на подобные сообщения в СМИ. Это обман. Система работает только на себя, а не на граждан. Я, с исполнительным листом и с бравыми инспекторами ФССП из города Бердска Новосибирской области, за 15 лет ни копейки не вернул. Почему? Да им проще сопли жевать и слюни пускать. Ну и периодически заявлять о неспособности исполнить свои обязанности.