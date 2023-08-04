В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Российской Федерации заявили, что российские судебные приставы в первом полугодии взыскали долги почти на 490 млрд рублей.
Судебные приставы РФ за полгода взыскали долги на 490 млрд руб
Комментарии
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Юрий Сидоров
Браво ФССП. Кто бы сомневался?! Народ,не видитесь на подобные сообщения в СМИ. Это обман. Система работает только на себя, а не на граждан. Я, с исполнительным листом и с бравыми инспекторами ФССП из города Бердска Новосибирской области, за 15 лет ни копейки не вернул. Почему? Да им проще сопли жевать и слюни пускать. Ну и периодически заявлять о неспособности исполнить свои обязанности.
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