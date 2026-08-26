Поче­му Евро­па впа­ла в депрес­сию, а Азия улы­ба­ет­ся, несмот­ря на угро­зы вой­ны? Кто на самом деле раз­жи­га­ет кон­флик­ты — «злые» режи­мы или запад­ная про­па­ган­да? Поче­му запад­ные стан­дар­ты прав чело­ве­ка рабо­та­ют толь­ко для сво­их? И поче­му Запад так боит­ся неза­ви­си­мых голо­сов из Юго-Восточ­ной Азии? Док­тор Оои Ки Бенг — испол­ни­тель­ный дирек­тор Penang Institute — от.