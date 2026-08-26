Почему Европа впала в депрессию, а Азия улыбается, несмотря на угрозы войны? Кто на самом деле разжигает конфликты — «злые» режимы или западная пропаганда? Почему западные стандарты прав человека работают только для своих? И почему Запад так боится независимых голосов из Юго-Восточной Азии? Доктор Оои Ки Бенг — исполнительный директор Penang Institute — от.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии