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Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» заслуженно вышла в 1/4 финала, это приятно. Мы счастливы, но было очень трудно»

Джан Пьеро Гасперини высказался о выходе «Аталанты» в 1/4 финала Лиги Европы. Итальянский клуб обыграл «Байер» по сумме двух матчей (3:2, 1:0) и вышел в следующую стадию турнира.

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