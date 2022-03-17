Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» заслуженно вышла в 1/4 финала, это приятно. Мы счастливы, но было очень трудно»

Джан Пьеро Гасперини высказался о выходе «Аталанты» в 1/4 финала Лиги Европы. Итальянский клуб обыграл «Байер» по сумме двух матчей (3:2, 1:0) и вышел в следующую стадию турнира.
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