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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Спартака» о Морозове: «Не считаю, что это потеря для команды. Мы в диалоге с любым клубом, но за Ивана хотим достойную компенсацию»

Спортивный директор « Спартака » Роман Беляев высказался о ситуации с Иваном Морозовым .  Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

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