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Анастасия Волочкова раскрыла свое предназначение

Анастасия Волочкова раскрыла свое предназначение

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «Пятым каналом» раскрыла свое предназначение — делиться талантом и вдохновлять публику.

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