🏥 Более 80 детей Крыма отправили на лечение в федеральные клиники Руководитель Благотворительного фонда «Будем милосердны», председатель «Союза женщин» в Крыму Нонна Бахарева рассказала в эфире «Радио Крым», что благодаря благотворительной акции «Белый цветок» удалось направить более 80 несовершеннолетних пациентов из республики на лечение в федеральные медицинские учреждения.