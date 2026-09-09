🏥 Более 80 детей Крыма отправили на лечение в федеральные клиники Руководитель Благотворительного фонда «Будем милосердны», председатель «Союза женщин» в Крыму Нонна Бахарева рассказала в эфире «Радио Крым», что благодаря благотворительной акции «Белый цветок» удалось направить более 80 несовершеннолетних пациентов из республики на лечение в федеральные медицинские учреждения.
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