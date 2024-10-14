Котяков: маткапитал на первого ребенка в 2025 году вырастет на 46 тысяч

Global Look Press/Andrey Arkusha/Russian Look Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году вырастет на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
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