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Котяков: маткапитал на первого ребенка в 2025 году вырастет на 46 тысяч

Котяков: маткапитал на первого ребенка в 2025 году вырастет на 46 тысяч

Global Look Press/Andrey Arkusha/Russian Look Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году вырастет на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

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