Специальный прогноз: погода на весну принесет новые вызовы Ольга ВайленкоПока мы еще отгоняем воспоминания о «самом страшном лете», наступление весны наводит нас на размышления о том, что же нас ожидает в ближайшие месяцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Боевые стринги на «передке»: украинские женщины-военнослужащие на фронте
- Starlink не выдержал: Маск в шоке, что россияне научились глушить его систему
- «Дорога смерти» из Авдеевки в трупах нацистов, ВСУ бросают раненых, чтобы вырваться из окружения: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 февраля 2024 года
Свежие комментарии