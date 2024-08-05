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Бывшее здание музея PERMM вновь выставлено на продажу

Бывшее здание музея PERMM вновь выставлено на продажу

Имущественный комплекс оценивается в 400 млн рублей.Здание бывшего музея современного искусства PERMM, расположенное по адресу бульвар Гагарина, 24 в Перми, снова выставлено на продажу.

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