Юрист Костина: открытие офиса на дому грозит штрафом

Россиянам запрещено открывать в квартирах офисы, склады, детские сады или промышленное производство. За нарушение правил их могут оштрафовать, сообщила адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина агентству «Прайм».
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