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Пятый канал

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«Не очень хороший пример»: Ирина Безрукова про поступление Анны Пересильд

«Не очень хороший пример»: Ирина Безрукова про поступление Анны Пересильд

Дети знаменитых родителей не должны получать актерское образование по блату. Об этом сказала актриса Ирина Безрукова в интервью KP.

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