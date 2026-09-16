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Аналитик Спиров: доля КНР в импорте полимеров в РФ в 2025 году выросла до 51%

Аналитик Спиров: доля КНР в импорте полимеров в РФ в 2025 году выросла до 51%

По итогам 2025 года доля Китая в объеме импорта крупнотоннажных полимеров в Россию составила 51% — на 7% больше, чем годом ранее.

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