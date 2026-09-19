С начала 2026 года ВС России освободили более 220 населенных пунктов

В 2026 года российские подразделения в зоне проведения специальной военной операции освободили свыше 5,3 тысячи квадратных километров территории.
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