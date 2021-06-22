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«Голодомор», нацисты - Казахстан полностью повторяет эволюцию Украины

«Голодомор», нацисты - Казахстан полностью повторяет эволюцию Украины

 минувший вторник из Вашингтона был организована онлайн-конференция «Память о Голоде 1930-х годов в Казахстане».

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Вера Попова (Дручинина)
Да уж, идеологическая обработка поставлена на высокий уровень. Плохо. Но против "Окон Овертона" еще ничего не придумали, пока тольько патриотическое воспитание. Россия должна что-то придумать в ответ - механизм нейтрализации
Борис Осипов
Anatoli Ryabenko
У казахов своего ума не было, нет и не будет. Повторение фашистских подходов одурачить население как это сделано в новых "государствах" бывших республиках СССР, особенно на Украине, делается с помощью США и Англии с целью превратить эти территории в свои колонии в территории по поставкам природных ресурсов (подобно Сирии). Жадная элита этих "стран" усиленно рвётся и исполняет все указки мировых правителей. Будущего у этих стран как процветающих государств нет и не будет.
Евгений Титаев
Очередной пересмотр истории. По-нарастающей. И не только у нас в Казахстане. Книга незабвенной Сары вышла в России. В рамках демократии, очевидно. И в целях борьбы с советским прошлым. Вообще вся серия «Historia Rossica» довольно своеобразна.

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