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Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Нью-Джерси». Команды забросили 13 шайб на двоих

Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Нью-Джерси». Команды забросили 13 шайб на двоих

Сегодня, 23 октября, в США состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» на выезде победил «Нью-Джерси» со счетом 8:5.

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