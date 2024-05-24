Мошенники через «старые» СИМ-карты получают доступ к Госуслугам

Мошенники придумали новый способ взлома учетных записей портала Госуслуг. Получив доступ к личному кабинету гражданина, они могут от его имени совершать юридически значимые действия, например, получать микрозаймы и кредиты.
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