Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 26-28 мая 2025 года

Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 26-28 мая 2025 годаПоданным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26-28 мая в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.