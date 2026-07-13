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Аргументы и Факты

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Охота на Нетаньяху: на премьера Израиля готовится покушение

Охота на Нетаньяху: на премьера Израиля готовится покушение

Судьба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа может решиться не на полях сражений с Ираном, а в результате внутренних заговоров со стороны тех, кто теряет колоссальные деньги из-за затяжного военного конфликта на Ближнем Востоке.

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