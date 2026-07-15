АвтоВАЗ за четыре года выпустил три новые модели

Ростех, известный прежде всего оборонными заказами, активно развивает и гражданские направления — разработки госкорпорации сегодня охватывают десятки отраслей: от высокоточной онкодиагностики и дорожного строительства до двигателестроения и робототехники.
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