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АвтоВАЗ за четыре года выпустил три новые модели

АвтоВАЗ за четыре года выпустил три новые модели

Ростех, известный прежде всего оборонными заказами, активно развивает и гражданские направления — разработки госкорпорации сегодня охватывают десятки отраслей: от высокоточной онкодиагностики и дорожного строительства до двигателестроения и робототехники.

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