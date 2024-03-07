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7 суккулентов, которые не получится вырастить из листа

7 суккулентов, которые не получится вырастить из листа

Было ли у вас, что вы отделяете лист от суккулента, в надежде вырастить новое растение, а ничего не получается? Существует несколько причин по которым вам не удаётся размножить суккуленты листьями, и одна из основных — это то, что некоторые суккуленты просто не размножаются листьями.

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