Специалисты службы горючего группировки войск «Север» увеличили скорость доставки топлива к линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО благодаря малым средств средствам передвижения

Для доставки грузов малого объема задействованы моторизированные средства, такие как багги, трициклы, легкий автомобильный транспорт.
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