Мария Багреева: Москва сэкономила более 86 млрд руб в госзакупках в 2024 г.

Столичные заказчики в прошлом году сэкономили больше 86 млрд рублей в госзакупках благодаря высокой конкурентности процедур и механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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