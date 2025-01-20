Мария Багреева: Москва сэкономила более 86 млрд руб в госзакупках в 2024 г.

Столичные заказчики в прошлом году сэкономили больше 86 млрд рублей в госзакупках благодаря высокой конкурентности процедур и механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.