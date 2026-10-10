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Газета.ру

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ФАС: в 35 регионах РФ заключены соглашения о стабилизации цен на топливо

ФАС: в 35 регионах РФ заключены соглашения о стабилизации цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ помогла властям регионов и независимым операторам АЗС заключить 93 соглашения в 35 регионах для снижения цен на топливо.

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