Макс Ферстаппен: Не думаю ни о чем другом, кроме сотрудничества с Red Bull

Макс Ферстаппен: Не думаю ни о чем другом, кроме сотрудничества с Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен на пресс-конференции перед Гран При Австралии рассказал, что скандал в Red Bull Racing не отвлекает его от гонок.
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