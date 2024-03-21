Макс Ферстаппен: Не думаю ни о чем другом, кроме сотрудничества с Red Bull

Макс Ферстаппен: Не думаю ни о чем другом, кроме сотрудничества с Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен на пресс-конференции перед Гран При Австралии рассказал, что скандал в Red Bull Racing не отвлекает его от гонок.